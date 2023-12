Dolcedo: 'Alberi di Natale per le vie del borgo', la 7a edizione della rassegna concorso

Per tutto il periodo natalizio si può visitare a Dolcedo la settima edizione della rassegna concorso 'Alberi di Natale per le vie del borgo' organizzata dall’Associazione 'U Casô Növu'.



"Quarantatré sono gli alberi di Natale proposti - spiegano gli organizzatori -. Costruiti con gli elementi più svariati, soprattutto materiali di riciclo e di riutilizzo con i quali, gli artisti, con fantasia e creatività hanno dato vita a veri capolavori. Il percorso, opportunamente segnalato si snoda lungo le strade del paese. Si può infine votare l’albero considerato più bello nel locale del vecchio forno comunale di Dolcedo sito in via Costa 5 (lato monte del Ponte dei Cavalieri di Malta). Si rammenta che nello stesso periodo, nella chiesa di San Lorenzo vicino alle scuole si possono ammirare i presepi che partecipano al concorso organizzato dalla parrocchia".