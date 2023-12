Vallecrosia, 'discarica-deposito' a cielo aperto sul lungomare. I residenti: "Pessimo biglietto da visita per la città" (Foto)

"Si è creata una discarica-deposito a cielo aperto sul lungomare a Vallecrosia". Lo segnalano i residenti di Vallecrosia che vivono sul lungomare Marconi.

"E’ da giorni che vengono ammassate tavole di legno, pezzi di cucine e oggetti di vari materiali vicino al lungomare, tra la ferrovia e la pista ciclabile, nel terreno in cui una volta vi parcheggiavano le auto" - fanno sapere i cittadini - "E’ inconcepibile e inguardabile, innanzitutto perché è un pessimo biglietto da visita per coloro che vengono sul lungomare, in secondo luogo perché c’è il rischio che questi materiali possano, in qualche modo, inquinare il terreno dove sono stati collocati. Non capiamo il senso, perché viene usato come un deposito-discarica? Chiediamo al sindaco e all’amministrazione spiegazioni a riguardo”.

Il sindaco Armando Biasi a riguardo rassicura: "Durerà solo un mese" - dice il primo cittadino - "Sia il Comune che la polizia locale sono stati avvisati. Il terreno verrà usato come deposito da uno stabilimento balneare ma durerà solo un mese".