È tempo di Sanremo Giovani, Amadeus: “Quest'anno abbiamo un livello eccelso” (foto)

Non è più un conto alla rovescia, ora è una vera e propria marcia di avvicinamento. Oggi è il giorno di Sanremo Giovani, l’ormai tradizionale appuntamento di dicembre utile per selezionare gli ultimi partecipanti al Festival “dei grandi”, in programma quest’anno dal 6 al 10 febbraio.

Al Teatro dell’Opera del Casinò è tutto pronto. A poche ore dal live Amadeus, il sindaco Alberto Biancheri, il direttore intrattenimento prime time Rai Marcello Ciannamea, il vice direttore Federica Lentini e il consigliere del Cda del Casinò di Sanremo Lucia Artusi si sono dati appuntamento sul palco insieme ai protagonisti della serata, i 12 giovani in gara.

“Sin dall'inizio ho voluto portare il pubblico giovane - ha esordito Amadeus - nel 2020 avevamo detto che la quantità dei giovani sotto i 24 anni era a poco più del 30% ed era già un dato interessante, ora siamo al 95% tra i maschi e al 98% tra le femmine. Questo è merito della musica e dei cantanti ed è chiaro che le mie scelte vanno in quella direzione. I giovani di questa sera arrivano tra oltre 1.200, in passato il livello si è alzato sempre di più e penso che il livello di quest'anno sarebbe eccelso. Non sbaglierei anche chiudendo gli occhi e scegliendone tre a caso. Dico ai giovani che questa sera non passeranno che non devono mollare, basta vedere i casi di Big Mama e Maninni che l'anno scorso non sono arrivati alla fine di Sanremo Giovani e quest'anno sono direttamente al Festival. Io sono dell'idea, calcisticamente parlando, di prendere dei giovani dalla Primavera e portarli direttamente in prima squadra. Ognuno di loro ha un talento che sia nella scrittura, nel modo di stare sul palco, nel modo di presentarsi. Questa è la musica che c'è oggi”.

E poi, in merito alla possibile sesta conduzione del Festival: “Ho già detto che è l'ultimo, godiamoci questo Festival che deve venire bene altrimenti non me lo chiedono più. Poi ne parleremo”.

“Vi ringraziamo per averci dato anche quest'anno l'opportunità di dare lustro alla nostra casa da gioco - ha proseguito Lucia Artusi a nome del Casinò di Sanremo - siamo felici di darvi tutti gli spazi che abbiamo a disposizione”.

“Tutta la città è felice quando arriva la Rai, sono tutti contenti, vuol dire che siamo alle porte del Festival - ha proseguito il sindaco Alberto Biancheri - questa è una serata importante e che negli anni è cresciuta, trovo bellissimo che i due contenitori di Area Sanremo e Sanremo Giovani si uniscano. Ed è anche per questo che abbiamo voluto un unico vertice in Amadeus per evitare una competizione tra i due format, ma avere una cosa unica. Poi si vedrà. Il nostro obiettivo è che sia per tutti un'esperienza positiva e di crescita. Il Festival è un momento di gioia, un momento culturale importante e Amadeus in questi anni si è dimostrato davvero amico della città. È stato fondamentale riportare a questi livelli Sanremo Giovani e l'intenzione è quella di creare un format. Quando Amadeus ha deciso di togliere i Giovani dal Festival ci sono state critiche pensando che Area Sanremo sarebbe scomparsa, ma ora penso che sia stata una scelta giusta. Sono molto contento del lavoro che è stato fatto e penso si possano fare ancora tantissime cose. Per noi è una grande vetrina, si parla del territorio e della città”.

“Sono emozionato e felicissimo perché questo show è veramente espressione dell'intrattenimento di servizio pubblico - ha poi proseguito Marcello Ciannamea - valorizza il talento giovane, spero che anche quest'anno Sanremo Giovani lanci nuovi talenti e ne siamo sicuri. C'è l'imbarazzo della scelta tra i 12 artisti che parteciperanno questa sera, la cosa dimostra quanto il parterre sia ricco e talentuoso. Sanremo Giovani è uno show scritto molto bene, una commistione tra narrazione e musica, tra leggerezza ed emozione. Consente al pubblico della tv generalista di approcciarsi a questo tipo di musica e ai talenti più giovani”.

“Stasera ci saranno le 12 esibizioni dei giovani e saranno presenti anche i 27 big che sveleranno i titoli della loro canzone - ha concluso Federica Lentini - ci saranno anche i conduttori del Prima Festival Paola&Chiara, che presenteranno anche il loro nuovo singolo, e i due inviati speciali Mattia Stanga e Daniele Cabras”.

I cantanti in gara a Sanremo Giovani 2023 sono: Bnkr44 “Effetti speciali”, Clara “Boulevard”, Dipinto “Criminali”, Fellow “Alieno”, Grenbaud “Mama”, Jacopo Sol “Cose che non sai”, Lor3n “Fiore d’inverno”, Nausica “Favole”, Omini “Mare forza 9”, Santi Francesi “Occhi tristi”, Tancredi “Perle”, Vale LP “Stronza”.

Le parole dell'assessore Giuseppe Faraldi

Accompagnati da una band di otto elementi, tutti gli artisti in gara si esibiranno live dal Teatro del Casinò di Sanremo e saranno votati dal direttore artistico e dalla Commissione Musicale di Sanremo Giovani. I primi tre classificati, come da Regolamento di Sanremo 2024, approderanno direttamente in gara sommandosi ai 27 Big del prossimo Festival. I tre artisti, inoltre, dovranno esibirsi sul palco dell'Ariston con un brano diverso e inedito rispetto a quello della finalissima di Sanremo Giovani 2023.

Durante la serata Amadeus presenterà i 27 big che sveleranno in diretta il titolo della loro canzone ripercorrendo alcuni importanti momenti della loro carriera. Oltre a tutti i big del prossimo Festival saranno ospiti della serata le conduttrici del PrimaFestival Paola&Chiara insieme ai loro ‘inviati speciali’, i due Tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras. In anteprima esclusiva, a Sanremo Giovani 2023, Paola&Chiara si esibiranno in una speciale perfomance per presentare il nuovo singolo “Solo mai”.

L'appuntamento è per le 21.30, su Rai1, Rai Radio2 e Raiplay. La scenografia è di Alessandra D'Ettore. La regia è affidata a Stefano Mignucci. Per Rai Radio2, il commento radiofonico della serata, dalla sala D di via Asiago, sarà a cura di La Mario e Giorgiana Cristalli. La regia audio di Alessandro Provenzano. Lo speciale, in diretta dalle 21 alle 0.55, sarà in diretta su Rai Radio2, ed in simulcast e streaming sul RaiPlay Radio2 e sul canale 202 del DDT. Tutte le informazioni sulla serata e i cantanti in gara sono sul sito www.sanremo.rai.it