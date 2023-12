Bordighera e Vallecrosia in lutto, è morta Elisabetta Troia

Bordighera e Vallecrosia sono in lutto per la morte di Elisabetta Troia, zia del ciclista professionista bordigotto Oliviero Troia.

Elisabetta, per gli amici 'Betta', all'età di 61 anni lascia famiglia, parenti e amici. La triste notizia ha gettato nello sconforto la comunità e tutti coloro che l'hanno conosciuta e che la ricordano come una persona d'innata simpatia, gentile, dolce e sempre sorridente.

Molti i messaggi di cordoglio alla famiglia lasciati anche sui social, come quello del ciclista bordigotto che ricorda così l'amata zia, la sua prima fan: "Zia non sarò di tante parole, come tu mi dicevi, ma ti volevo ringraziare perché sei stata per me importante, tanto importante che ti reputavo una sorella maggiore! Sei sempre stata la prima a tifarmi, la prima a sostenermi, la prima a correre appena dopo l'arrivo, la prima che per ogni cosa c’era. Voglio ricordarti così con questo sorriso, il tuo sorriso che avevi ogni giorno! Grazie zia, per gli amici (Zia Rock). Guardaci da lassù" - scrive Olly.

Il funerale avrà luogo giovedì prossimo, il 21 dicembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Vallecrosia dove si terrà la santa messa di requiem. La salma verrà poi tumulata nella tomba di famiglia nel civico cimitero di Vallecrosia. A Oliviero e alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione.