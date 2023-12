"La logistica è il nostro futuro?", un convegno a Imperia

L’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola ha partecipato oggi al convegno dal titolo ‘La logistica è il nostro futuro?’, organizzato dal Polo Tecnologico Imperiese per proporre il percorso quinquennale di studi, presso l’Istituto Nautico Andrea Doria, dedicato proprio a questo settore in grande espansione. All’evento, svoltosi nell’auditorium del Museo Navale, erano presenti, oltre all’assessore Scajola, il dirigente scolastico Giovanni Battista Siffredi, il comandante della Capitaneria di Porto di Imperia Matteo Prantner, il direttore di Confindustria Imperia Paolo Della Pietra, diversi rappresentanti del mondo dell’impresa ed ex studenti che hanno portato la propria testimonianza diretta.



“Regione Liguria, da anni, punta su giornate come questa dedicate ad ascolto, confronto, domande e generale orientamento dei nostri giovani – dichiara l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Il Polo tecnologico imperiese è una grandissima realtà formativa del nostro territorio e la loro proposta relativa alla logistica e ai trasporti gode del pieno sostegno di Regione. Parliamo di un settore in grande espansione, non esclusivamente per ciò che concerne l’ambito marittimo, e che, anche in provincia di Imperia, ha bisogno di professionisti preparati da inserire nel mondo del lavoro. L’idea è, ancora una volta, quella di formare laddove il tessuto imprenditoriale di ciascun territorio lo richiede con lo scopo, logico, di dare impiego. I report sull’occupazione in Liguria registrano una crescita costante e questo è certamente dovuto, almeno in parte, al rilevante lavoro in corso sulla formazione con risorse derivanti dal Fondo sociale europeo, senza precedenti, che sono certo potranno aiutare anche i tanti giovani presenti oggi a trovare la loro strada”.