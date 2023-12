Sanremo: al via la 10ª edizione dello “Swing Corner of Christmas” in piazza Borea d’Olmo

Per il decimo anno vanno in scena i “concertini sincopati” organizzati da Freddy Colt sotto l’insegna “Swing Corner of Christmas”. L’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi ha voluto infatti inserire i tre momenti musicali nel programma di “Sanremo Magico Natale” riportando la rassegna in piazza Borea d’Olmo, il luogo dove era nata nel 2012. Per tre venerdì dunque diverse sonorità “jazzate” si alterneranno sul palco comunale allestito in mezzo ad una suggestiva ambientazione con abeti e luci natalizie

Si inaugura il 22 dicembre alle 16 con la formazione sanremese “Good Mood Intha Hood” con le loro sonorità “Nu-Swing”. L’eccezionale voce di Edoardo Cinalski sarà accompagnata dalla chitarra jazz di Lorenzo Herrnhut-Girola e dal basso di Mike Ciulla.

La rassegna proseguirà il successivo venerdì 29 dicembre con una particolare formazione composta da studenti del Dipartimento jazz del Conservatorio musicale di Vicenza cui si uniscono du “veterani” ponentini: il “Solar Storm Quintet” proporrà scelte musiche da film e qualche tema natalizio in versione jazz con i suoni del vibrafono di Dario Ponara, della chitarra di Michele Zanasi, della batteria di Francesco Mascolo insieme al basso di Marco Bottini e al sax tenore di Andrea De Martini.

Il concerto conclusivo è previsto per venerdì 5 gennaio, sempre alle 16, andando verso atmosfere più tradizionali con il jazz “manouche” dei Gipsy Friends, formazione savonese che comprende le chitarre di Federico Briasco e Giulio Granero insieme al contrabbasso di Dino Cerruti.