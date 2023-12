Sanremo: a Palazzo Roverizio il tradizionale appuntamento natalizio con la scuola 'Ottorino Respighi'

Tradizionale appuntamento natalizio, ieri a Palazzo Roverizio di Sanremo, per gli allievi della scuola di musica ‘Ottorino Respighi’ di Sanremo.

I ragazzi si sono esibiti con alternanza di brani musicali suonati e cantati, per augurare ad amici e parenti serene feste. Hanno presenziato all'evento l'assessore Massimo Rossano che ha portato gli auguri dell'amministrazione comunale sanremese e il rappresentante provinciale Umberto Bellini.

Il numeroso pubblico ha sostenuto le esibizioni con calorosi applausi. Si sono esibiti, per la classe di pianoforte: Riccardo Scionti, Gian Carlo Bettinelli, Alessandro Pastorelli, Federico Pastorelli, Martin Prenga, Pietro Franza, Emanuele Milani, Martino Provazza, Maria Silvana Sicari, Ginevra Stefanì Zerbone; per la classe di chitarra: Samuele Sichetti; per la classe di canto: Giulia Lenzi, Nathaly Re, Mattia Pascuzzo, Nereda Spahija, Ginevra Stefanì Zerbone, Franca Sciandra, Solea Prenga, Lina Guardiani. Maria Julia Barozzi ha cantato accompagnandosi al pianoforte.