Perinaldo verso il Natale, la parrocchia ospita un pranzo comunitario (Foto)

Un pranzo comunitario di Natale si è svolto ieri nelle sale della parrocchia di Perinaldo.

Un momento conviviale organizzato dalla parrocchia del paese. "Il pranzo comunitario per il Natale quest'anno è giunto alla terza edizione" - fa sapere don Rosario Tambaro, parroco di Soldano e Perinaldo - "Al pranzo ha preso parte la popolazione di Perinaldo ma anche persone provenienti da paesi limitrofi, come Soldano. Quest'anno, in particolare, abbiamo avuto la partecipazione di persone amiche anche da Vallecrosia, Sanremo e da Mentone oltre a persone che hanno preso casa nel borgo dell'entroterra di Vallecrosia, come norvegesi e una signora americana. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi e alcuni consiglieri della giunta comunale".

E' stato un bel momento di festa che ha riunito la comunità del paese e delle vallate vicine. "Il pranzo si è svolto in un clima di serenità e con allegria" - dice don Rosario - "In pieno spirito di collaborazione, ognuno ha portato qualche cosa. Si sono così mangiate non solo cose che fanno parte della cucina ligure, come il coniglio alla ligure, ma anche cose tradizionali di altre regioni, come ad esempio la lasagna preparata da Angela dalla Calabria ma residente a Perinaldo, la pizza con le scarole tipica di questo periodo che si mangia a pranzo a Napoli alla vigilia di Natale e Capodanno e tra vari dolci anche dolcetti preparati da una signora americana".