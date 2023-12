La pianista e compositrice bordigotta Veronica Rudian in concerto a Bergamo

La pianista e compositrice ligure Veronica Rudian si esibirà venerdì 22 dicembre a Bergamo, presso la Sala Civica Sant’Agata de Il Circolino (Vicolo Sant’Agata, 19). Il concerto avrà inizio alle ore 20.30, l’ingresso sarà libero su prenotazione al seguente link: https://bit.ly/3GItgGj.

Nel corso della serata Veronica Rudian eseguirà, tra le altre composizioni, i sette brani presenti nel suo nuovo album di inediti “IL VIAGGIO”, distribuito da ADA Music Italy e disponibile in digitale (http://ada.lnk.to/ilviaggio).

Un percorso introspettivo che condurrà, attraverso le note profonde e la sensibilità unica della pianista, a riscoprire sé stessi nel rapporto con il Creato e con la Madre Terra. Sarà un momento da condividere in serenità, fra le calde atmosfere natalizie e l’abbraccio avvolgente e carismatico della musica di Veronica Rudian.

«Per me è una grandissima emozione potermi esibire nuovamente live a Bergamo, la Cooperativa Città Alta mi ha sempre accolta a braccia aperte – afferma Veronica Rudian – So che sarà una serata carica di emozioni, di musica e di condivisione. Questo è un ritorno speciale per me, un'occasione unica di connettermi con chi mi sostiene da tanto tempo».