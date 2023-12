Lupi e cinghiali sempre più vicini alle abitazioni: Piana "Dobbiamo salvaguardare anche gli allevatori" (video)

Lupi e cinghiali in montagna. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, evidenziando il calo del 25% nelle catture degli ungulati da parte dei cacciatori.

Una notizia che aveva scatenato diversi commenti, che ovviamente si sono divisi tra chi contesta in generale la caccia e chi difende l’uno o l’altro animale. Ne abbiamo parlato con il vice Presidente della Regione (anche Assessore all’Agricoltura), l’imperiese Alessandro Piana: “E’ una problematica da mettere in conto – ha detto – vista la massiccia presenza di lupi, ai quali forse non basta più cacciare nei boschi caprioli e cinghiali e si fanno vivi anche alle porte delle abitazioni, dove sono sempre più presenti anche gli ungulati”.

Nei giorni scorsi un cane è stato sbranato nel savonese, A Sassello, è purtroppo è l’ennesimo animale d’affezione che fa questa fine: “E’ un problema da affrontare e, comprendendo le sensibilità del mondo animalista, le istituzioni devono intervenire per allontanare i lupi da alcune aree. I nostri allevatori, che contribuiscono in modo fondamentale a creare quella biodiversità che caratterizza la biodiversità che caratterizza la nostra provincia, hanno sempre più difficoltà. Questo perché non si conta più il numero di animali predati dai lupi”.

Piana ha confermato che la Regione sta predisponendo una nuova Legge, che garantisca un maggiore ristoro agli allevatori rispetto al passato ma, soprattutto tempi celeri nel pagamento: “Questo non basta – ha terminato Piana – e lavoreremo a migliorare ulteriormente la legislazione in merito”.