Sanremo: il mondo della sanità matuziana in lutto, è morto nella notte il dottor Giovanni Lotti

È scomparso nella notte il dott. Giovanni Battista Lotti. Nato a Taggia il 6 settembre 1925, laureato in Medicina e Chirurgia, ha esercitato a Sanremo per lunghi anni la professione di radiologo. Artefice della nascita in Sanremo della sezione della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, negli anni '70 ha fondato il ‘Centro per la Formazione del Medico’ con sede nella Villa Nobel. Ha quindi approfondito la vita in Sanremo dello scienziato svedese scrivendo il saggio ‘Nobel a Sanremo’. Ha poi avviato rapporti con l'omonima fondazione svedese dando vita alle ‘Giornate Nobeliane’ celebrate per molti anni; particolarmente solenne quelle del 1983 (150° anniversario della nascita di Alfredo Nobel) con la presenza del re Carlo Gustavo di Svezia e 34 premi Nobel di tutto il mondo.



Nel 2014 la Città di Sanremo, su proposta della Famija Sanremasca, lo ha proclamato ‘Cittadino Benemerito’. Il Presidente Leone Pippione ed il Direttivo della Famija Sanremasca esprimono alla consorte signora Mariangela ed ai familiari il più profondo cordoglio.





I funerali si svolgeranno l unedì 17 dicembre alle ore 15 presso la Concattedrale di San Siro