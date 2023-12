Sanremo: cronici ritardi per le carte di identità elettroniche, Pireri “Ne facciamo 7.500 all’anno, ma in 900 prenotano e non si presentano”

L'ufficio anagrafe del Palafiori in corso Garibaldi

A Sanremo il ritardo nell’erogazione delle nuove carte di identità elettroniche è ormai cosa nota. Migliaia di cittadini si sono trovati a dover attendere mesi per ottenere il nuovo documento, sullo sfondo una domanda tanto semplice quanto comprensibile: perché?

L’argomento è stato trattato anche durante l’ultima seduta del consiglio comunale nell’ambito del quartino time con l’interpellanza presentata dal consigliere comunale Andrea Artioli che ha chiesto lumi all’assessore Costanza Pireri in merito alle lungaggini dell’ufficio anagrafe.

“Con due postazioni siamo in difficoltà pur lavorando al massimo delle capacità - ha spiegato Costanza Pireri, vive sindaco e assessore ai Servizi alla Persona - da gennaio a ottobre il personale ha svolto 130 ore di straordinario, abbiamo anche inoltrato la domanda per avere una terza votazione, a oggi abbiamo fatto più di 10 solleciti. Con lo smaltimento delle nuove carte di identità siamo arrivati alle domande di marzo, abbiamo ridotto di qualche mese. Come adempimento di legge il Comune deve avvisare i cittadini della scadenza della carta di identità e fino a oggi avevamo un preavviso di 6 mesi, ora l’abbiamo ridotto a due”.

Poi l’assessore Pireri ha snocciolato i numeri sollevando anche un problema che è alla base dei tanti rallentamenti: “Un elemento che porta a questa situazione è dato dalle persone che prenotano e non si presentano allo sportello. Sono 900 all’anno. Facciamo 7.500 carte di identità all’anno, 34 al giorno. Lavoriamo con le macchine a tempo pieno compatibilmente con l’orario e compatibilmente con l’accesso al sistema del Ministero”.