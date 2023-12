Ospedaletti avrà ancora un futuro alberghiero: il 'Firenze' riaprirà mentre il 'Petit Royal' guadagnerà la quarta stella

C’è ancora un futuro ‘alberghiero’ per Ospedaletti, nonostante la perdita di 20 strutture dagli anni d’oro ad oggi e dopo la chiusura dello storico hotel Firenze.

La novità maggiore arriva proprio dall’albergo che si trova sulla via Aurelia che, dopo la gestione che lo ha retto per decenni ha deciso di vendere tutto ad un imprenditore bielorusso, Andrei Karpov, che si è aggiudicato la struttura per circa 800mila euro.

Il nuovo proprietario, infatti, ha confermato nelle ultime settimane l’intenzione di riaprire come albergo e con le 36 camere che aveva originariamente. Zittite, quindi, le voci che volevano l’imprenditore pronto a chiedere il cambio di destinazione d’uso, per trasformare anche la parte alberghiera in alloggi, in aggiunta agli 11 già presenti sul versante Sud della struttura.

Al momento l’ex hotel è stato messo in sicurezza e il progetto di ristrutturazione è allo studio da parte dell’Architetto Sergio Maiga. Difficile fare una supposizione sulla riapertura del ‘Firenze’: il nuovo proprietario vorrebbe tagliare il nastro entro l’estate prossima ma è più plausibile pensare ad un’apertura per il 2025.

Mentre non si sa ancora quante stelle avrà l’hotel Firenze, a breve ci sarà un albergo a 4 stelle ad Ospedaletti. Si tratta del ‘Petit Royal’ che, da tempo, è oggetto di un’ampia ristrutturazione. L’albergo è regolarmente aperto ma la proprietà conta, entro il 2025, di guadagnare una stella, offrendo così ancora più prestigio alla struttura e alla cittadina.

Senza dimenticare i progetti in atto per il Byblos che potrebbero a breve vedere la luce, per una delle zone più belle ed ambite della città delle rose.