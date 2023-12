Sanremo: al 'Comprensivo Sanremo Levante' ospite Federico Marchi con ‘Volevo fare l’arbitro’

Il 4 dicembre scorso l’Istituto Comprensivo Sanremo Levante ha accolto nell’aula ‘Agorà Schifani’, Federico Marchi, affermato giornalista e direttore della comunicazione dell’AIA, nonché autore del libro ‘Volevo fare l’arbitro’.

Per gli studenti coinvolti è stata una splendida occasione per incontrare e conoscere lo scrittore. Attraverso ricordi, aneddoti e la lettura di alcuni passi del libro, Marchi ha guidato gli alunni lungo le tappe salienti della sua carriera, offrendo un'opportunità unica per acquisire una comprensione approfondita dei valori fondamentali associati al contesto dell’arbitraggio sportivo. “Passione”, “Scelta”, “Entusiasmo”, “Determinazione”, “Ruolo”: queste le cinque parole chiave scelte in accordo con gli alunni per iniziare il breve ma significativo percorso alla” riscoperta” di uno degli sport da sempre tra i più amati e praticati. Ecco che allora l'esperienza personale dell’autore assume un ruolo ben diverso di quello di un mero racconto, divenendo un canale più coinvolgente e diretto per trasmettere alle nuove generazioni valori fondamentali come passione, determinazione e impegno.

Non a caso, infatti, Marchi ha voluto terminare il suo intervento augurando agli studenti di essere arbitri della propria vita, donando in concreto una testimonianza vivida dell'importanza di perseguire le proprie aspirazioni con dedizione e integrità.