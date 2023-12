Festa di Natale alla Residenza degli Olivi di Olivetta con i bambini dell’asilo e della primaria di Airole (foto)

Nella giornata del 14 dicembre 2023 si è svolta una piccola festa di Natale nel comune di Olivetta San Michele che ha visto coinvolta la Residenza degli Olivi di Olivetta San Michele e i bambini dell’asilo e della scuola primaria di Airole. Da sempre i due comuni sono molto attivi per tutto ciò che riguarda i progetti sul territorio.

"Da un'idea della direzione della cooperativa Novamedica - si spiega nel comunicato -, che gestisce la RSA di Olivetta San Michele, in collaborazione con il sindaco di Airole Maurizio Odoero, del sindaco di Olivetta San Michele Adriano Biancheri e della coordinatrice scolastica del Plesso di Airole è nata l'idea di far trascorrere una mattina ai bimbi e ai nonni insieme. I bimbi ci hanno allietati con splendide poesie di Natale abilmente preparati dalle loro maestre, l'animatore ha preparato animaletti gonfiabili con i palloncini e alla fine c'è stato uno scambio di regalini tra bambini e nonni, disegni, scatoline con le caramelle e tanti altri regali. Tra i più graditi i giochi del memory e il gioco dell'oca che sicuramente gli educatori in RSA utilizzeranno nelle loro attività, ricordandosi così sempre di questo bel momento. Questo evento ha scaldato il cuore di tutti e ci auguriamo di organizzare ancora molte attività da fare tutti insieme. Complimenti al Presidente della cooperativa Novamedica Paolo Di Bugno e un grazie di cuore alla coordinatrice scolastica, tutte le maestre e a tutti i Bambini!!!!".