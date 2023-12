Castellaro: domenica prossima la presentazione del ‘Calendin di Castelà’ alla sua 32a edizione

Domenica alle 16 si terrà presso l'Oratorio dell'Assunta in piazza della Chiesa a Castellaro, la presentazione del ‘Calendin di Castelà’ quest'anno arrivato alla sua 32a edizione. Una nuova pubblicazione del calendario legato da anni alla vita del paese di Castellaro e non solo, ricco di aneddoti, foto d'epoca, ricette tipiche e curiosità attuali per tramandare nel tempo ricordi e tradizioni della vita rurale del nostro entroterra.

Il presidente della Pro Loco di Castellaro Anfosso Giuseppe si ritiene molto soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi e per il risultato raggiunto, che sarà sicuramente apprezzato da tutti coloro che parteciperanno all'anteprima della presentazione con l'illustrazione di tutti i mesi accompagnati dagli interventi degli ospiti presenti. Sempre durante la presentazione sarà possibile assistere alla proiezione del nuovo video documentario dedicato a Castellaro, per la promozione turistica del paese, realizzato a cura della Moraldiweb Entertainment. Al termine seguirà un momento conviviale per gli auguri e si potrà già acquistare una copia del calendario 2024 al prezzo di 5 euro.