Chiudono i distributori in Valle Argentina e Arroscia: ma è solo per manutenzione, durerà un mese (Foto)

Grande preoccupazione, negli ultimi giorni, per i residenti delle valli Argentina e Arroscia, a causa della serrata di diversi distributori di benzina. Con le molte chiusure di servizi che coinvolgono l’entroterra, per chi risiede nelle nostre splendide valli sta diventando un vero e proprio problema.

Negli ultimi tempi abbiamo evidenziato la problematica relativa alle banche, che stanno chiudendo molti sportelli costringendo gli utenti a spostamenti verso la costa, per poter fare le normali operazioni all’interno degli uffici, vista la continua espansione dell’on line.

Ma, visto che benzina e gasolio non si possono fare sul web, a Badalucco e Pieve di Teco i residenti hanno espresso le loro perplessità quando si sono visti i sigilli su alcuni distribuiti, nel momento di dover fare rifornimento. Le distanze sono piuttosto ampie e, per chi vive a Pieve di Teco i chilometri sono tanti per arrivare almeno a Pontedassio per riempire il serbatoio. Situazione analoga per Triora e Molini dove c’è un self ma che vedeva la comodità di Badalucco, evitando di finire ad Arma di Taggia.

Ma, fortunatamente, si tratta di una chiusura temporanea, dovuta a lavori di manutenzione per l’adeguamento degli impianti alle norme sul trattamento dei rifiuti oleosi. La chiusura sarebbe stata dettata dagli enti preposti, per chiedere un adeguamento ai distributori di Pieve, Badalucco ed anche a Riva Ligure.

La chiusura dovrebbe permanere per circa un mese e, nelle ultime ore i residenti delle due vallate hanno fatto sentire le proprie lamentele ai rispettivi sindaci. Purtroppo, secondo quanto appurato, ci sarà poco da fare e, nei prossimi giorni l’unica soluzione sarà di recarsi sulla costa per fare rifornimento.