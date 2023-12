Riolfo: "Stanziati fondi per la rimozione di materiali dal Torrente Nervia"

La consigliera Mabel Riolfo ha illustrato i fondi che verranno stanziati dalla Regione Liguria in tema di difesa del suolo per la rimozione di materiali dal Torrente Nervia.

"Con una delibera di giunta, la Regione ha deciso di stanziare 211.649,64 euro per effettuare interventi per la difesa del suolo, che comprendono la manutenzione ordinaria degli alvei, opere di difesa idraulica e dei versanti - puntualizza Mabel Riolfo -. Al comune di Pigna (IM), saranno destinati 35 mila euro per la rimozione di un grosso accumulo di materiali nell’alveo del torrente Nervia, in località Prato Giara. Un intervento che risulta prioritario a causa di una grande quantità di materiale che si è prodotto dopo le numerose frane che si sono verificate a monte e che, in caso di forti piogge, potrebbe rappresentare un pericolo per il territorio circostante. Un’operazione che non veniva coperta dalle risorse stanziate a favore dei comuni per le opere di manutenzione ordinaria e che, grazie a questa delibera".