Imperia: martedì prossimo in Biblioteca il convegno su Emergenza Abitativa e Co-Housing

Insieme - Emergenza Abitativa e Co-Housing: questo il titolo del Convegno che si terrà martedì 19 dicembre, alle 17, alla Biblioteca Civica L. Lagorio di Imperia. Ad organizzare l’incontro è la Cooperativa Sociale Jobel, in qualità di Ente Gestore del Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) del Comune di Imperia.

L’idea del convegno nasce dalla constatazione che, da più di un anno a questa parte, si sta verificando una stagnazione del mercato immobiliare per quanto concerne la disponibilità di case in affitto, sempre più difficili da reperire e, quando anche disponibili, vincolate a requisiti difficilmente soddisfabili in questo momento storico da parte di gran parte dei coloro che costituiscono la domanda di mercato.

Il convegno si prefigge pertanto lo scopo di favorire l’incontro tra coloro che, a vario titolo, si fanno carico di cercare una risposta sistemica a tale situazione e chi dispone delle risorse immobiliari, illustrando possibili strategie condivise che possano, da un lato, agevolare le categorie di persone in difficoltà e, dall’altro, garantire i proprietari delle case.

Dopo i saluti delle Autorità cittadine, l’incontro vedrà intervenire: il dott. Roberto Corradi, coordinatore del Progetto SAI di Imperia, con un focus sull'emergenza abitativa e le pratiche di co-housing maturate e promosse nel contesto dell'accoglienza ed integrazione di migranti rifugiati; l'avvocato Paolo Prato, presidente della Federazione Ligure della Confedilizia, con un approfondimento sulla disciplina legale del Co-housing; il dott. Antonio Parolini, amministratore unico di ARTE, con un intervento sul Co-housing come soluzione percorribile all'emergenza abitativa nella Provincia di Imperia; Alberto Rizzerio, referente del progetto Home and Dry dell'Associazione di Promozione Sociale Januaforum di Genova, che racconterà l'esperienza di co-housing realizzata in altri contesti della regione grazie alla promozione della associazione di cui fa parte.

“Il tema dell’emergenza abitativa sta diventando sempre più attuale in molte parti d’Italia e rischia di trasformarsi da fenomeno contingente a crisi sociale strutturale. C’è bisogno di ragionare “insieme”, perché solo rafforzando il concetto di comunità, come spesso ci ricorda anche il sindaco Claudio Scajola, si possono affrontare e superare gli ostacoli che il mondo contemporaneo ci pone davanti”, dichiara l’assessore Laura Gandolfo.