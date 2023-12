Imperia: alla Chiesa di Cristo Re il concerto di Natale del coro Mongioje che festeggia i suoi 60 anni

Si svolgerà domani sera alle 21, nella chiesa di Cristo Re a Imperia, ‘Auguri alla città’, il tradizionale concerto con il quale il Coro Mongioje incontra il pubblico per festeggiare il periodo natalizio.

Alla sua 23esima edizione ‘Auguri alla città’ ha sempre accolto l'esibizione del Mongioje e quella di un coro ospite. Quest'anno, con la volontà di offrire un regalo alla città per festeggiare i suoi 60 anni di vita corale, il Mongioje si esibirà da solo. Il programma prevede brani della tradizione natalizia e non solo, e darà modo al pubblico di scoprire il repertorio variegato che contraddistingue il coro Mongioje, e che include brani come "Je te salue", "Puer Natus", ma anche "I can't help falling in love" e "Creuza de Ma". La serata, patrocinata dal Comune di Imperia, prevede ingresso libero. Al termine del concerto è previsto un brindisi di auguri.

Nato nel 1963 per volere di Emilio Lepre, nel corso di 60 anni il coro Mongioje ha visto non solo un avvicendarsi di nomi alla direzione (Emilio Lepre nel primo anno, Guido Gorlero dal 1964 al 1977, Elio Guglieri dal 1977 al 2012, Ezio Vergoli dal 2012 al 2020, Ramon Brusini dal 2020 al 2022 e nuovamente Vergoli dal 2022 in poi) ma anche una vera e propria evoluzione musicale. Il coro nasce, infatti, come tradizionale coro alpino con un repertorio classico legato alla montagna che viene via via personalizzato con le armonizzazioni di Guglieri, come per esempio la sua versione molto diffusa di "Alma Llanera". Oggi il repertorio continua a seguire il corso dei tempi, basti pensare alla recente elaborazione di Ezio Vergoli di "Creuza de Ma" di Fabrizio De André, senza mai dimenticare le proprie origini corali.

Forte di queste caratteristiche, il Mongioje ha partecipato in 6 decenni a centinaia di concerti, concorsi, rassegne e trasferte in provincia di Imperia e fuori dai confini di casa. Tra le tante mete toccate Clusone, Terniz, Avignone, Danzica, Peyrehorade, Friedrichshafen. Il coro ha inciso 4 dischi, l'ultimo per i 50 anni di attività, celebrati anche con un originale flashmob tutt'ora visibile sul web. Ha partecipato nel 2016 alla serata finale del Dopofestival di Sanremo su RAI 1 sotto la guida di Vittorio Cosma, che ha invitato il coro anche al Festival Microcosmi 2017 e con cui ha nuovamente collaborato per la realizzazione del disco "DNA" firmato Deproducers.

Il Mongioje ha inoltre arricchito la colonna sonora del film "Il Ritorno" tratto dall'omonimo libro di Ugo Moriano e vincitore di diversi premi cinematografici e, nel 2022 alla Biblioteca Civica di Imperia, ha affiancato il discografico Stefano Senardi all'incontro di "33 giri the italian masters" dedicato a Fabrizio De André con la propria versione di "Creuza de Ma".

Con i suoi 60 anni, il Mongioje è la compagine corale più anziana della provincia di Imperia, e prosegue le sue prove ogni martedì e venerdì nella sede di Oliveto (Imperia), dove le porte sono sempre aperte a chiunque voglia cimentarsi nel canto corale.