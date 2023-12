Bordighera: una mostra al mercato coperto con i disegni a tema natalizio dei bambini delle scuole d’infanzia e primaria

Una mostra al Mercato Coperto di Bordighera con i disegni a tema natalizio dei bambini delle scuole d’infanzia e primaria: è un’altra delle tante iniziative che l’Amministrazione della città delle palme dedica ai più piccoli, veri protagonisti delle feste. Per la visita ci sarà tempo fino al 7 gennaio, ma domani offrirà un motivo in più per scoprire i lavori artistici degli alunni; al Mercato Coperto di piazza Garibaldi farà infatti tappa la parata di Natale itinerante, che partirà da Bordighera alta alle 16 per poi coinvolgere il centro città.

“Invitiamo tutti a venire ad ammirare i disegni dei bimbi e vivere questo periodo così speciale attraverso i loro occhi al Mercato Coperto, che continueremo a valorizzare come centro di incontro per la comunità.” è il commento dell’Assessore Martina Sferrazza e dell’Assessore Melina Rodà.

La parata di Natale fa parte del programma di eventi 'Il Natale dei bambin', novità del calendario della stagione invernale 2023/2024 di Bordighera. La Magia della Scibretta con l’albero parlante, il Villaggio di Natale con animazioni, spettacoli, laboratori e l’Ufficio di Babbo Natale sono solo alcuni degli appuntamenti con la magia delle feste a Bordighera.