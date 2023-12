Ventimiglia firma protocollo d’intesa con l'Osservatorio nazionale per la tutela del mare (Foto e video)

Il comune di Ventimiglia firma un protocollo d’intesa con l’Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare (ONTM). L'accordo è stato stipulato questa mattina presso l’aula consiliare del palazzo comunale.

"Ringrazio l'assessore Catalano e il consigliere D'Andrea per il loro impegno e gli assessori Raco e Calcopietro per la loro presenza. Questa amministrazione ha istituito la delega al mare intesa come risoluzione a tante problematiche che abbiamo ma soprattutto per lo sviluppo di opportunità di crescita e investimento pubblico e privato. Ci sono molti fondi a cui vogliamo insieme aderire" - spiega il sindaco Flavio Di Muro - "Con Sergio ho ricevuto una proposta europeo che prevede finanziamento della Bei. Alla parte privata serve aiuto di pubblica e viceversa per essere capaci e pronti per gestire le opportunità che vi sono. Vi sono componenti sia nostri che loro che ci permetteranno di candidarci a opportunità. Siamo il primo comune d'Italia a fare questo protocollo".

"Il mare accompagna la nostra vita. In passato le amministrazioni non gli hanno dato la giusta attenzione" - dice l'assessore Adriano Catalano - "Ringrazio il consigliere comunale Cristina D'Andrea che appena ho avuto la delega all'Ambiente è venuta da me per proporre un progetto. Siamo il primo comune a siglare questo accordo con l'Ontm".

"Il mare non ha confini fisici evidenti, deve essere rispettato ma anche valorizzato, per fare questo abbiamo istituito un innovation hub che è in grado di segnalare progettualità importanti" - fa sapere il presidente di Ontm Roberto Minerdo - "Questo osservatorio è nato in Liguria dove abbiamo una presenza importante. Il protocollo che firmiamo oggi potrà mettere a sistema molti progetti. Essendo una città di frontiera ci sono problematiche anche di coordinamento, di controllo di coste e mare. Cerchiamo di dialogare anche con paesi che sono vicini a noi. Mettiamo a sistema strumenti per preservare il mare. Siamo pronti a fornire tutto il supporto possibile anche sul profilo propositivo. E' la prima amministrazione pubblica comunale che sottoscrive questo accordo con noi. Abbiamo al nostro interno anche molte confederazioni di categoria. Cerchiamo di stimolare e portare progetti per migliorare le condizioni marine e creare nuove economie. Ci occupiamo anche delle acque interne. Non ci sono solo i Pnrr, ci sono anche altre risorse finanziarie che si possono ottenere. La sostenibilità ha bisogno anche di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Bisogna avere le risorse per poterlo fare. Abbiamo bisogno di lavorare su progetti concreti e finanziabili. Per esempio, noi riteniamo di poter attivare azioni e tecnologie per non far arrivare la plastica in mare e sulla spiaggia".

"E' un piacere e un orgoglio portare Ontm nel mio Comune" - commenta Sergio Scibilia, coordinatore territoriale Ontm per il Ponente ligure, Paca e il Principato di Monaco - "Le tematiche sono numerose. C'è già un progetto di conservazione della pinna a Ventimiglia. Il protocollo d'intesa ha due profili: ambientali ed economico. Sono la tutela del mare ma anche opportunità per le imprese in termini diretti e diversi. Abbiamo una parte scientifica che è il San Raffaele di Milano. La relazione con il comune e Rixi ci rende tutto più facile. Riusciremo a portare qualcosa di importante per la nostra città e il nostro territorio ed è emozionante la disponibilità e l'apertura da parte dell'Amministrazione comunale. Avremo da lavorare e insieme sicuramente porteremo delle cose significative per la città. Sicuramente Capo Mortola sarà il punto di partenza e poi il principale obiettivo sarà la nostra costa senza dimenticare l'accordo con il comune di Mentone e il Principato di Monaco. Saranno interventi che riguardano la città ma di livello nazionale e internazionale. Ci concentreremo sulla possibilità di reperire fondi per migliorare le nostre coste".

Un'iniziativa proposta dal consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea. "Oggi viene firmata una convenzione tra il comune di Ventimiglia e Ontm. Sono molto lieta che sia stata accolta questa mia iniziativa" - commenta il consigliere comunale Cristina D'Andrea - "Nel momento in cui è stata assegnata la delega al mare all'assessore Catalano mi sono recata da lui illustrandogli la possibilità di attingere fondi dal Pnrr in relazione ad un progetto che prevede che il ministero dell'Ambiente sia il titolare dei fondi e l'Ispra sia il soggetto attuatore. Con un'imbarcazione dotata di apparecchiature sofisticate si possono monitorare gli ecosistemi e i fondali marini al fine di poter intervenire eventualmente per la loro tutela. Uno dei punti di questo progetto prevede anche la tutela della Poseidonia".