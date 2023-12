Sanremo: lunedì prossimo ultimo incontro in comune per il ciclo ‘Contro lo spreco alimentare’

Si svolge lunedì prossimo alle 17.30, in Comune a Sanremo, l’ultimo incontro del ciclo ‘Contro lo spreco alimentare’ organizzato dal ‘Centro aiuto alla vita’ e dai ‘Deplasticati’, sul tema ‘Imballati, sballati, sfusi cos’è meglio?’

Barbara Blengino, presidente dei ‘Deplasticati’, affronterà il problema dell'eccessivo utilizzo di imballaggi negli alimenti rappresenta una sfida significativa per la sostenibilità ambientale, suscitando preoccupazioni crescenti.

Un fenomeno che non solo genera rifiuti inutili, ma impatta negativamente su risorse naturali e salute globale del pianeta. Gli imballaggi eccessivi contribuiscono in modo significativo alla produzione di rifiuti. La plastica, in particolare, è un materiale onnipresente negli imballaggi alimentari e, a causa della sua scarsa biodegradabilità, può persistere nell'ambiente per centinaia di anni.

Il crescente accumulo di rifiuti plastici nei mari e sulla terraferma è ormai una crisi globale, minacciando la biodiversità e la qualità della vita. Oltre alla problematica dei rifiuti, l'uso eccessivo di imballaggi alimentari richiede una notevole quantità di risorse naturali per la loro produzione. La fabbricazione di plastica, carta e altri materiali impiegati negli imballaggi richiede energia e materia prima, contribuendo così all'esaurimento delle risorse naturali e all'inquinamento atmosferico. Dal punto di vista della sostenibilità, è fondamentale considerare anche l'impatto sulle emissioni di gas serra.

Il ciclo di produzione, trasporto e smaltimento degli imballaggi alimentari contribuisce all'innalzamento delle emissioni, accelerando il cambiamento climatico. Per affrontare questa sfida, molte organizzazioni stanno promuovendo pratiche sostenibili nell'industria alimentare. Ciò include l'adozione di materiali biodegradabili o riciclabili, il ridimensionamento degli imballaggi e l'educazione dei consumatori sulla corretta gestione dei rifiuti.

La lotta contro gli eccessivi imballaggi alimentari è essenziale per promuovere uno stile di vita più sostenibile. La consapevolezza del problema, insieme all'adozione di soluzioni innovative e sostenibili, è fondamentale per garantire un futuro più verde per il nostro pianeta.