Sanremo, compie venticinque anni il Centro Provinciale di Formazione Professionale "Giulio Pastore"

Un'istituzione che, in realtà, già operava come ente regionale dedicato a Giulio Pastore, il politico fondatore della Cisl, ma che il 15 dicembre del 1998 diventava una società partecipata dalla Provincia di Imperia, dal Casinò di Sanremo, dalla CCIAA e dalla Società di Promozione dell'Università ad Imperia, per erogare i corsi di qualifica professionale in tutta la provincia, dalla prima sede di via Nazionale, in "casa" della Riviera Trasporti.

Dopo anni di splendore, con migliaia di ragazzi e di ragazze formati, il settore della formazione si trasforma in "mercato" e il C.P.F.P. viene affiancato da sempre più numerosi enti, imprese e "avventure" che tolgono ossigeno e mettono in crisi la struttura pubblica del Centro Pastore; una struttura che nonostante tutto resiste, continuando a lasciare invariato l'alto livello della qualità dei corsi erogati.

"Sono passati tanti anni e tanti validi professionisti, momenti belli e periodi difficili, ma l'orgoglio di questa azienda credo rimanga il fatto che dopo 25 anni di attività si continui sempre ad abbinare al nostro nome parole come serietà e professionalità." Questo il commento di Mario Casella, al timone dell'Azienda dal 2016, anno in cui comincia la rinascita del Centro con il graduale passaggio ad una gestione privata e con l'allargamento ad altri servizi, come l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro, l'educazione ambientale, le consulenze e i progetti formativi per le aziende, fino all'apertura di una seconda sede a Ventimiglia.