Il bordigotto Jacopo Bruno nel cast hollywoodiano del film diretto da Michael Mann sulla vita di Enzo Ferrari

Il bordigotto Jacopo Bruno, attore, performer e musicista italiano classe 1988, ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane ieri, giovedì 14 dicembre, nel film Ferrari, diretto da Michael Mann e interpretato da attori hollywoodiani del calibro di Adam Driver, Penelope Cruz e Patrick Dempsey.

“Debuttare sul grande schermo in un film come Ferrari, potendo affiancare attori del calibro di Adam Driver, Penelope Cruz e Patrick Dempsey, è stata una delle esperienze più inaspettate ed entusiasmanti che mi sia capitata nella vita” ha dichiarato Jacopo Bruno. “Michael Mann è un regista straordinario, con una visione unica che sa comunicare in modo chiaro ed efficace, con una capacità di coinvolgimento impressionante. La sua vitalità è inesauribile: dopo ore ed ore sul set, anche di notte, a fine riprese aveva sempre energia da vendere! Poter essere diretto da lui è stato un vero onore e un raro privilegio” ha proseguito l’attore bordigotto.

Nel film, che ripercorre la vita del magnate dell'automobile Enzo Ferrari il cui impatto ha ridefinito l'idea di auto sportiva italiana ad alte prestazioni e ha dato vita al concetto di Formula Uno, Bruno interpreta il modenese Omer Orsi, figlio di Adolfo Orsi, imprenditore italiano specializzato nel settore automobilistico che comprò la Maserati nel 1937.

“Omer Orsi, il mio personaggio, figlio di Adolfo Orsi proprietario della Maserati, per diversi anni è stato il manager dell’azienda. Nel film, insieme a Domenico Fortunato che ha interpretato mio padre, eravamo a tutti gli effetti gli antagonisti di Enzo Ferrari” ha aggiunto Bruno. “E’ stato di grande ispirazione immergersi in quell'epoca, nella testa di quegli uomini che hanno fatto la storia, capire le logiche e le dinamiche del mondo delle corse automobilistiche”.

Jacopo Bruno, nato a Genova nel luglio 1988, è un attore, performer e musicista italiano. Dopo essersi diplomato nel 2011 come attore, cantante e ballerino, ha preso parte a decine di spettacoli teatrali ricoprendo ruoli da protagonista in produzioni italiane ed internazionali. Ha lavorato per due anni in tournée con il comico italiano Gianni Fantoni nella commedia inedita "Risate Sotto le Bombe" ed è stato diretto da Duccio Forzano, noto regista televisivo, nel musical "Karol Wojtyla - La vera storia". Dal 2015 al 2020 si è esibito come cantante solista al Blue Note di Milano affiancando il trio vocale Le Sorelle Marinetti. Dal 2018 al 2020 è stato nel cast del musical “Priscilla the Queen of the Desert” come drag queen avendo l’onore di condividere il palcoscenico con Manuel Frattini. Oltre all'attività teatrale, è stato il volto principale di diverse pubblicità per aziende come Gazzetta dello Sport, Eataly, Amplifon e Chicco. Dal 2020 è uno dei protagonisti nella campagna mondiale "Enjoy Life’s Simple Pleasures" per Birra Moretti.