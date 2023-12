Conto alla rovescia, in primavera via ai cantieri per la Ciclovia del Ponente

È infatti di ieri, giovedì 14 dicembre , la firma degli ultimi tre contratti d’appalto per avviare i lavori degli stralci funzionali del lotto prioritario della Ciclovia (tratto tra Ospedaletti e Marinella di Sarzana oggetto di fondi Pnrr). Ciò significa che, in linea con il cronoprogramma di Governo e Comunità Europea , la fase di progettazione esecutiva verrà avviata nella prima metà di gennaio, con conseguente partenza di tutti i cantieri entro aprile 2024 .

" Tra meno di un mese apriremo la fase esecutiva del progetto del lotto prioritario – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, un obiettivo in perfetta linea con il Pnrr, che abbiamo rispettato per dare alla Liguria una ‘via alternativa’ consapevole dell’ambiente e del paesaggio, senza dimenticare l’importante ritorno per il turismo. La Liguria si conferma tra le Regioni più virtuose nell’iter progettuale della Ciclovia Tirrenica ".

“ Dobbiamo continuare a correre: il 2024 si prospetta un anno di sfide per le infrastrutture liguri – aggiunge Giampedrone -. C ome Regione continueremo ad abbracciare la strategia di crescita sostenibile e sinergica delineata da Mit e il Mic. Da questi fondamentali costruiremo un'infrastruttura all'avanguardia, diffusa su tutto il territorio e destinata a colmare il gap infrastrutturale che interessa la nostra regione. Seguendo il cronoprogramma, raggiungeremo entro giugno 2026 l’obiettivo di 44 chilometri di ciclovie nuove o adeguate ”.

Al momento l’unico appalto in sospeso è quello relativo ai Comuni di Castelnuovo Magra, Luni e Sarzana (substralcio 3) in attesa della sentenza del Tar Liguria prevista per il 26 gennaio 2024 in seguito al ricorso presentato da un'azienda esclusa dalla gara.