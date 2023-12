Sanremo: lavori tra via Lamarmora e via Duca, un lettore chiede la costruzione di un marciapiede

Un nostro lettore di Sanremo, Gianfranco M., ci ha scritto per segnalare una problematica viaria della zona a Est della città:

“Da circa una settimana il tratto di via Lamarmora che mette in comunicazione via Duca degli Abruzzi (di fronte al distributore di benzina) è oggetto di lavori per l’interramento di alcune tubazioni. Il tratto, molto stretto, è anche percorso dai mezzi pubblici in direzione monte- mare, ed è percorso a piedi da numerose persone (vista la presenza di molte case popolari) che, in caso di passaggio contemporaneo di due mezzi in direzione opposta, sono costrette a spostarsi attaccandosi al guard-rail. Mi chiedo, visto che è stata data l'autorizzazione alla ditta per effettuare i lavori, non si poteva anche farle costruire un piccolo marciapiede, per sicurezza di tutti i pedoni, restringendo l'aiuola che corre parallela alla strada? Penso che effettuare il lavoro in un'unica soluzione sia un po' meno costoso e andrebbe a vantaggio di tutti. Spero che gli enti preposti abbiano preso in esame la situazione”.