Solidarietà, Oasi Angeli di Pace e Telethon insieme contro le malattie genetiche rare

Anche quest'anno Oasi Angeli di Pace scende in campo per la ricerca al fianco di Fondazione Telethon e i suoi volontari vestiranno i colori Telethon alternandosi presso i ‘Banchetti del Cuore’ nelle città della provincia di Imperia.

Due associazioni, quella di Telethon e quella di Oasi, che si uniscono.

I banchetti saranno a:

Ventimiglia il 16 dicembre in via della Repubblica e il 17 dicembre in pz Sant'Agostino.

Vallecrosia il 16 e 17 dicembre via Roma 107 Superstore Conad.

Bordighera il 16 e 17 dicembre zona Palazzo del Parco.

Sanremo il 16 e 17 dicembre in corso Garibaldi 6 - Chiesa degli Angeli.

Arma di Taggia il 16 dicembre Natale a Villa Boselli.

Riva Ligure il 16 dicembre in pz Matteotti.

Non troverete solo i Cuori di cioccolato, ma ci saranno anche altre idee regalo per un Natale diverso, per dare una spallata alle malattie genetiche rare, per dare un grande abbraccio di speranza a tutti i genitori dei bambini sofferenti, per essere al fianco dei ricercatori sostenendo la loro importante missione.