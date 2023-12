Sanremo: 'invecchiamento atttivo, sabato al Casinò anche Sara Simeoni al convegno 'Un salto... nel benessere'

L'associazione ‘Cuore in Movimento’, con la collaborazione della Società Italiana di Malattie Infettive e il patrocinio di Comune di Sanremo, Casinò, Ordine dei Medici della provincia, la Regione e l’Asl 1 Imperiese, organizza il convegno ‘Un salto… nel benessere’.

Il convegno vedrà la partecipazione di Sara Simeoni. L’appuntamento è fissato dalle 9 alle 17 nella sala privata del Casinò. Al mattino è previsto un corso per il personale sanitario dal titolo ‘Vivere e invecchiare attivamente: esploriamo insieem nuovi orizzonti’. Relatori saranno professori e medici di conclamata fama e provenienti da Università e Ospedali non solo liguri.

La sezione pomeridiana (ore 14.30-17) sarà dedicata a tutti i cittadini con una tavola rotonda dal titolo ‘Miglioriamo insieme il nostro stile di vita’, con la partecipazione di Sara Simeoni (medaglia d'oro ai Giochi olimpici di Mosca 1980) che racconta ‘Lo sport compagno di vita per ogni età’.

Parteciperanno inoltre: il Dott. Luciano Grasso (Genoa Health City Manager), il Dott. Giovanni Mascelli (Presidente Cuore in Movimento), la Dott.ssa Manuela Facco (Referente nazionale del tavolo per l'invecchiamento attivo), il Dott. Enrico Montefiori (Consulente giuridico esperto di Terzo settore) e la Dott.ssa Costanza Pireri (Vicesindoco del Comune di Sanremo - Assessore Servizi Sociali).

Prevista anche la partecipazione dell'indirizzo di ‘Accoglienza Turistica’ dell'Istituto Alberghiero ‘Ruffini’ di Arma di Taggia. Sarà occasione per gli alunni, attraverso un percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, di sviluppare le abilità spendibili nel mondo del lavoro.

L'invecchiamento attivo è stato definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2002 come "il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano". Invecchiamento attivo significa essere attivi o attivarsi in maniera formale o informale in uno o più ambiti della sfera sociale (mercato del lavoro, volontariato, relazioni sociali, educazione permanente, assistenza a familiari con disabilità, fare i nonni, ecc.) o anche personale (attività del tempo libero, hobby, turismo, giardinaggio, musica, ecc.) scegliendo liberamente le attività nelle quali impegnarsi, a seconda delle proprie aspirazioni e motivazioni. In considerazione dei suoi effetti positivi sugli individui, l’invecchiamento attivo può essere considerato uno strumento di prevenzione per aspirare quanto più possibile ad un percorso di vita in salute. Promotori del convegno hanno scelto questa formula innovativa di riunire esperti, pubblici amministratori, operatori socio sanitari, coinvolgendo in un proficuo dibattito la popolazione tutta, con l'intento di promuovere un processo virtuoso che veda sorgere iniziative volte a migliorare il benessere delle persone.

L'associazione ‘Cuore in Movimento’ è una associazione di volontariato iscritta nel registro del terzo settore della Regione Liguria, è stata fondata nel 2018 con la finalità di promuovere la prevenzione della salute e il benessere delle persone; gli strumenti proposti per perseguire questo obiettivo sono: il gruppo di cammino, che svolge le sue regolari passeggiate due mattine alla settimana, il gruppo di respiro e postura per i soggetti più fragili, il gruppo di ginnastica dolce che sta per prendere il via in questo periodo. Affiancata a queste proposte è presente una attività di promozione di eventi culturali e informativi come, tra gli altri questo convegno.