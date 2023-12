Imperia: alla Concattedrale di San Maurizio il tradizionale concerto di Natale

Questa sera alle 21, alla Concattedrale di San Maurizio ad Imperia si terrà il tradizionale concerto di Natale. Come ogni anno il coro San Maurizio offre alla cittadinanza un concerto invitando alla collaborazione un coro della realtà locale e che quest’anno vede protagonista la Compagnia Corale di Imperia diretta dalla Maestra Vittoria Bessone.

Il concerto per due cori ed organo è inserito nel ricco calendario della stagione culturale del Duomo intitolata E20 giunta alla sua 6a edizione. Gli artisti si alterneranno tra brani strumentali e di coro con un programma molto vario che riporterà alle atmosfere della nostra preziosa tradizione natalizia. In programma musiche di De la Rue, Bossi, Chilcott, Revelli, Scarsi, Moore.

Il concerto di venerdì conclude la sesta edizione culturale di E20 del Duomo di Porto Maurizio che per il 2023 ha proposto al pubblico il Festival internazionale d’organo della Città di Imperia "Serate organistiche Leonardiane", i concerti in onore di San Maurizio oltre ad aver siglato per il secondo anno la convenzione con il Teatro Carlo Felice di Genova per la prima stagione musicale presso la Concattedrale.

Si sta già lavorando alla 7a stagione e si invita a presentare eventuali entro il 30 aprile 2024 al direttore artistico M° Giorgio Revelli scrivendo a infoe20@gmail.com al fine di poter essere inseriti nel calendario 2024 delle attività culturali della Concattedrale.