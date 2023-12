Sanremo: niente lieto fine, lo sportello bancario di Coldirodi è ai titoli di coda

“La tua banca cambia indirizzo. Questo sportello sarà operativo fino alle 11.30 di venerdì 15 dicembre. Da lunedì 18 dicembre di accogliamo nella filiale di Ospedaletti in corso Regina Margherita 53. Gli orari di apertura saranno: da lunedì a venerdì 8.30-13 14.45-16.25. Cassa aperta solo la mattina, consulenza solo su appuntamento”.

Recita così il biglietto firmato Bper Banca che annuncia quanto Coldirodi già sapeva ormai da oltre un mese: il paese resterà senza un ufficio bancario e, di conseguenza, anche senza uno sportello automatico.

Oggi sarà l’ultimo giorno. Poi, da domani, a Coldirodi resterà solamente l’ufficio postale, mentre per per operazioni bancarie bisognerà andare a Ospedaletti. Una circostanza concreto ottimale specialmente per i più anziani che fino all’ultimo hanno sperato almeno sul mantenimento dello sportello automatico.

Il caso è approdato a fine novembre anche in consiglio comunale quando l’intera assise ha votato favorevolmente gli ordini del giorno presentati dal MoVimento 5 Stelle e dalla Lega chiedendo un impegno all’amministrazione per interloquire con la banca. Purtroppo anche questo sforzo è stato vano.

L’addio allo sportello bancario va nella triste direzione di un costante impoverimento delle periferie e, soprattutto, delle frazioni. Zone residenziali con una popolazione principalmente composta da anziani e che con il passare del tempo hanno visto una gradua riduzione dei servizi con ovvie conseguenze sulla qualità della vita. E da oggi a Coldirodi qualcuno dovrà riorganizzarsi.