Attività sportiva outdoor, incontro fra il sindaco di Sanremo e quello di Finale Ligure

Incontro a Palazzo Bellevue fra il sindaco di Sanremo e il sindaco e vicesindaco di Finale Ligure, si è discusso di attività sportiva outdoor come la mountain bike e non solo.

“È stato un piacere ricevere il sindaco e il vicesindaco di Finale Ligure per un primo contatto tra i nostri comuni, nel nome di quegli sport outdoor che possono essere praticati tutto l’anno data la particolarità dei nostri territori: una straordinaria varietà di paesaggi, in un mix unico di mare e montagna, che li rende davvero peculiari per chi desidera praticare un’attività sportiva outdoor. Finale Ligure è una delle destinazioni più ambite nel panorama internazionale della mountain bike e sono certo che, con questa sinergia, Sanremo potrà potenziare la propria capacità attrattiva”.

Così il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri all’indomani dell’incontro, avvenuto ieri mattina in Comune, con il sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli e il vicesindaco Andrea Guzzi.

Presenti anche l’assessore al turismo e allo sport del comune di Sanremo Giuseppe Faraldi e il consigliere comunale Mario Robaldo.

“Finale Ligure è tra le più famose mete di mountain bike – aggiungono l’assessore Faraldi e il consigliere Robaldo – e poter instaurare una sinergia è per noi motivo di vera soddisfazione. Sanremooutdoor, il progetto di valorizzazione delle attività outdoor, vede, con la nostra città capofila, l’adesione di ben 38 comuni del territorio che interessano un territorio che si estende dal confine francese sino alla valle del Prino, formando un comprensorio di oltre 70.000 ettari. Siamo certi che potrà nascere una proficua collaborazione tra i nostri territori”

“È stato un onore – afferma il sindaco Ugo Frascherelli - oltre che un piacere incontrare il sindaco Biancheri, l'assessore al turismo Faraldi ed il consigliere Robaldo. Una collaborazione con Sanremo rappresenta per Finale Ligure ed il finalese un'opportunità di crescita che va nel senso della valorizzazione dei nostri territori e della loro riconoscibilità come luoghi di elezione nel panorama turistico internazionale”.