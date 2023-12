Sanremo: venerdì prossimo alla chiesa degli Angeli l'appuntamento con ‘La Coperta di Giuseppe-Yusuf’

Si svolge venerdì prossimo l’iniziativa ‘La Coperta di Giuseppe-Yusuf’, organizzata da Claudio Mastrantuono, con la collaborazione dell'Azione Cattolica della Parrocchia S. M. degli Angeli di Sanremo.

Viene proposta la preparazione un quadrato di cotone o di lana realizzato all’uncinetto o ai ferri, ma di scrivere una storia da condividere, anche anonima, una storia anche semplice che permetta di sentirsi comunità, come i tanti pezzettini di lana, solo insieme, diventano capaci di coprire e riscaldare un bambino così come un adulto. La storia potrà raccontare un episodio di solidarietà avvenuta nel proprio quartiere, nel proprio condominio, un’attenzione avuta per un anziano solo, la vicinanza a un malato, il racconto di un forte sentimento di prossimità provato al lavoro, l’esperienza di dolore vissuta a casa e perfino nella propria famiglia, oggi o in un tempo passato.

La proposta, all’inizio dell’Avvento tempo in cui ci si prepara al Natale, potrebbe ricordare la figura di San Giuseppe, colui che si prende cura di sua moglie Maria e del piccolo Gesù. Una coperta che servirà per scaldare teneramente tutte due.

La coperta di Yusuf è un’iniziativa nata a Lampedusa grazie al semplice gesto di una persona che avvolge una mamma in una coperta dopo essere sbarcata sull’isola e che piange disperata la perdita del suo piccolo bambino di soli 6 mesi. E’ difficile mettersi di fronte a dolori così forti e coinvolgenti. Oggi più che mai. Ed ecco quindi la semplice volontà di sentirsi non soli di fronte a tanta sofferenza.

Vito Fiorino, nominato ‘Giusto tra le Nazioni’ dal Comitato Foresta dei Giusti - Gariwo, per aver salvato 47 persone durante la tragedia del 3 ottobre 2013 a Lampedusa, quando morirono 368 migranti, incontrerà venerdì mattina anche i ragazzi della scuola secondaria di primo grado ‘I.Calvino’ e, alle 10.30, gli studenti delle scuole superiori di Sanremo, al Teatro Cinema Centrale in via Matteotti.

Chi non potrà essere presente la sera di venerdì potrà far arrivare e inviare alla la sua parte di coperta con la sua storia.