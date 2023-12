Sanremo: domenica prossima alla Villa Ormond seconda edizione di 'Cometa, la festa del dono'

Domenica prossima alle 14, all'interno del parco storico di Villa Ormond (altezza palestra), con il patrocinio del Comune di Sanremo e grazie al contributo dello studio Parolini commercialisti di Imperia e della residenza Over di Sanremo, si terrà la seconda edizione della fortunata manifestazione ‘Cometa, la festa del dono’, realizzata dalle associazioni ‘Centro di aiuto alla vita’ e ‘Talea’.

Famiglie, grandi e piccini, sono invitati a trascorrere una domenica speciale dedicata alla Magia del Natale, al piacere di donare tempo, storie, sorrisi. Le attività saranno tutte gratuite o con donazione libera.

I bambini potranno partecipare a laboratori creativi in cui creare: segnaposti natalizi, ghirlande, lanterne luminose, alberi di Natale con materiale di riciclo. Cimentarsi nell' arte dell' uncinetto e, infine, mettersi alla prova creando il misterioso profumo degli gnomi (a cura dei produttori della Lavanda della Riviera dei fiori) e conoscere il potere dei cristalli. Non mancherà l' area dedicata ai piccoli artisti in cui Babbo Natale prenderà forma dall' impronta delle mani dei bambini e, tutti insieme, si potrà realizzare, in una seconda postazione, un murales di carta e colori.

A Natale le storie sono incantesimi sussurrati agli elfi. Sara' possibile ascoltare le letture, a tema, di Ilaria, conosciuta sul web come ‘Maestra tra le fiabe’ o lasciarsi rapire dalla musica di Elena Mazzullo, incantevole arpista. Sarà attivo l'Ufficio Postale di Babbo Natale collegato direttamente al Polo Nord, a cura della libreria-cartoleria Penna e Calamaio. Previsto anche uno spazio dedicato allo scambio di libri, alla pesca dei giocattoli in cerca di una nuova opportunità per essere amati. Un posto speciale è riservato all' associazione Enpa.

Per chi vorrà custodire un ricordo della magica giornata si potrà fermare dalla fotografa Morgane Martinez, per realizzare un mini servizio fotografico. Per scaldare cuore e mani non mancherà la cioccolata calda.