Sanremo: anche quest'anno non ci sarà il 'Cimento invernale' di Capodanno, servirebbero alcuni sponsor

Anche in occasione del Capodanno 2024 non ci sarà il ‘Cimento invernale’, il classico bagno di fuori stagione nel primo giorno dell’anno nuovo. Un appuntamento che, fino al 2020 poco prima che esplodesse la pandemia Covid, era una costante sul lungomare Vittorio Emanuele ma che da tre anni è assente. E lo sarà anche per il quarto.

Burocrazia e costi elevati sono alla base della decisione della Canottieri Sanremo, che ha sempre organizzato l’evento che ha visto centinaia di partecipanti, sia con il bel tempo che con la pioggia in questi anni. E saranno in molti a rimanerci male, visto che l’evento di Capodanno era particolarmente apprezzato da sanremesi e turisti in vacanza nella città dei fiori.

Secondo i ben informati servirebbe qualche sponsor per poter tornare ai fasti di un tempo, visto che i costi sono particolarmente lievitati e, per questo, la Canottieri ha deciso di organizzare, sempre nel primo giorno dell’anno, una manifestazione diversa come lo scorso anno. Intorno alle 10.30, infatti, gli appassionati ‘remieri’ usciranno con le imbarcazioni per un breve giro in mare, dove i più temerari potranno anche buttarsi in acqua per il bagno fuori stagione. Poi il rientro alla base con cotechino e lenticchie per tutti e il classico brindisi augurale.

Ma ci sarà anche il Babbo Natale che verrà dal mare, alla vigilia della festa più importante dell’anno e sarà nuovamente l’associazione remiera matuziana ad organizzarlo sulla banchina di piazzale Vesco.

Intanto, tornando al ‘Cimento’ di Capodanno, dovrebbero essere due quelli dell’estremo ponente provinciale: i temerari scenderanno in acqua alle ‘Calandre’ di Ventimiglia e al San Marco Beach di Bordighera. Chi vorrà buttarsi in mare in compagnia, quindi, potrà farlo.