Sanremo: vandalizzato il trenino installato con le luminarie in piazza Colombo (Foto)

E’ stato vandalizzato il trenino installato sul solettone di piazza Colombo, a lato della pista di pattinaggio sul ghiaccio, che fa parte del pacchetto luminarie di Sanremo.

Ad accorgersi del fatto alcuni utilizzatori che hanno immediatamente informato il Comune. Ora da palazzo Bellevue è stata subito incaricata la ditta che ha installato le luci e il trenino stesso per la riparazione.

Rimane purtroppo da constatare che in pochi hanno rispetto del bene comune. Al momento non si sa ancora se la rottura del trenino è arrivata per l’eccessiva veemenza di alcuni bambini oppure se sia stato fatto di proposito da adulti.