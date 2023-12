Taggia: le splendide luci natalizie catturano l'occhio di Vasco Rossi, il cantante apprezza su Instagram

Fervono i preparativi per il Natale a Taggia. Le bellissime luci natalizie della cittadina in provincia di Imperia non sono passate inosservate agli occhi di Vasco Rossi. L’iconico cantautore, attraverso il suo profilo Instagram, ha postato alcuni scatti che ritraggono le luminarie di Arma di Taggia.

Più nel dettaglio, Vasco riporta la foto di un’insegna che cita: ‘Una splendida giornata’, così come recita anche il titolo di una delle canzoni più rappresentative che ha reso celebre l’eterno cantante emiliano che ha segnato diverse generazioni di appassionati di musica rock. Le luminarie sono state apposte con solerzia dalla ditta Tati Creations.

“Le Splendide luminarie di Arma di Taggia con le parole di ‘Splendida giornata’? Vi chiederete perché abbiamo scelto questa canzone - sottolinea l’Assessore Barbara Dumarte -. Innanzitutto perché Vasco Rossi è un grandissimo artista, ma questa canzone, in particolare, semplicemente perché allegra, energica e celebra l’idea di vivere la vita senza rimpianti e freni, nonostante i suoi alti e bassi”.