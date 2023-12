Sanremo: rifacimento della segnaletica orizzontale tra via Roma e corso Orazio Raimondo (Foto)

Dopo il rifacimento di diverse zone della città nell’estate appena trascorsa, il Comune di Sanremo ha ripreso da poco la segnaletica orizzontale sul territorio matuziano, con l’obiettivo di un ripristino totale nelle zone più colpite dall’usura del tempo.

Alcune aree del centro erano state sistemate negli ultimi mesi come: via Roma e sottopasso, corso Nazario Sauro, corso Mombello, Giardini Vittorio Veneto. Gli interventi sono poi proseguiti via e rondò Volta, via San Francesco, via Martiri delle Foibe, via Borea e via Massa, strada Borgo Tinasso e via Galilei, via Duca degli Abruzzi, via Padre Semeria.

Ora sono stati fatti tra via Roma e corso Orazio Raimondo, nella zona dello Zampillo, dove finalmente la segnaletica è nuovamente visibile.