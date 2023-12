L'imperiese Francesca Musacchio ospite di Rai Due nella trasmissione 'E viva il videobox'

E’ tornata su Rai Due Francesca Musacchio, ex studentessa del Dams di Imperia. La scorsa settimana ha fatto un incursione al Mattino Show, programma di apertura di Viva Rai 2 e oggi è stata una delle protagoniste della puntata di ‘E viva il Videobox’.

E’ andata in coda al programma mattutino di Fiorello, in cui ha portato due letterine, una per Babbo Natale e l'altra lettera per Amadeus, chiedendo di essere la prima valletta ‘extra curvy’ al Festival di Sanremo. Chissà se la richiesta della comica Alessandrina sarà presa in considerazione.