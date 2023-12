Anche due sanremesi a Genova per ricevere l'onorificenza della 'Stella al Merito del Lavoro' (Foto e Video)

Martedì scorso, in contemporanea con lo svolgimento al Quirinale alla presenza del Presidente Mattarella, per le consegne della ‘Stella al Merito del Lavoro’, anche a Genova il Prefetto Cinzia Torraco ha organizzato, in collaborazione con il Console Regionale della Liguria Fausto Lodi, la consegna della ‘Stella al Merito’, a 28 nuovi Maestri del Lavoro.

Il Console Provinciale Salvatore Napoli, insieme alla Dott.ssa Rosa Abussi (vicePrefetto Vicario), hanno insignito due sanremesi, Vincenzo Benza (ex dipendente della Banca Commerciale poi Intesa San Paolo) e il funzionario Marcello Daglio della Farmaceutica ‘Mastelli’. In rappresentanza della Regione Liguria tra i 40 neo Maestri del Lavoro, insigniti dal Presidente Mattarella, erano presenti due Maestri del Lavoro della Liguria: Mdl Alessandro Berta di Savona e MdL Ornella Poli di La Spezia.

Ad accompagnare i due Maestri del Lavoro della Provincia di Imperia, il MdL Ing. Bona, il Cav. Uff. Roberto Pecchinino, la dott.ssa Maria Claudia Torlasco (Amministratore Delegato della "Farmaceutica Mastelli" e Presidente AIDDA) e i famigliari dei due neo Maestri. L’onorificenza della ‘Stella al Merito del Lavoro’ è nata 100 anni fa, e affianca l’Onorificenza dei ‘Cavalieri del Lavoro’ che annualmente viene conferita a 25 imprenditori.

L’importante riconoscimento della ‘Stella al Merito’ è riservato ai lavoratori che, nelle loro attività, sono stati esempio di capacità, di laboriosità, di moralità. “Grazie al loro esempio, e al loro lavoro hanno contribuito a far crescere l'Italia da oltre un secolo. È stato motore di avanzamento sul piano sociale, civile, economico, culturale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ai due neo Maestri del Lavoro, gli Auguri da tutta la redazione di Sanremonews.