Elezioni Amministrative di Sanremo: scelta del candidato del centrodestra, c'entra il terzo mandato di Toti?

“Tutto fermo, siamo in attesa”: sono le classiche parole di partiti e liste civiche, che alle prossime elezioni Amministrative di Sanremo dovranno contendersi la poltrona di sindaco della città dei fiori, al termine di 10 anni di gestione Biancheri.

Uno scranno particolarmente ambito che, al momento, vede un solo aspirante ufficiale. Fulvio Fellegara che sarà candidato del centrosinistra, senza l’appoggio del Movimento 5 Stelle, chiamatosi fuori la settimana scorsa, a poche ore da quella che doveva essere la riunione decisiva con gli altri partiti e liste che, invece, avevano da tempo deciso di sostenere l’ex segretario della Cgil.

Nei giorni scorsi erano emerse diverse voci che vedrebbero l’empasse dei due possibili schieramenti legato ad un possibile ‘avvicinamento’ tra gli stessi e, come avvenuto anche ad Imperia, alla probabilità che il presidente della Regione Giovanni Toti si prepari ad un eventuale terzo mandato, alla guida della Liguria.

E, in proposito, se ne è parlato proprio ieri a Genova, quando il Governatore ha gettato luce sulla situazione regionale riguardante il dibattito nazionale sul ‘terzo mandato’ dei presidenti di Regione. Le sue dichiarazioni sono seguite alle parole di Antonio Tajani, leader di Forza Italia e Ministro degli Esteri, che hanno innescato un acceso confronto a livello nazionale. Toti ha sottolineato che la questione è affrontata con approssimazione e ha evidenziato le differenze tra le regioni italiane: mentre alcune regioni hanno già adottato il divieto del terzo mandato nei loro statuti e nelle leggi elettorali, la Liguria ha modificato la legge elettorale senza introdurre tale divieto durante la scorsa legislatura.

“Credo che tutti pensino al futuro della propria vita – ha detto Toti - dopodiché ne discuteremo ovviamente con gli amici di questa alleanza che governa la regione, con i tanti civici, con i partiti del centrodestra che fin dall’inizio fanno parte di questa avventura e decideremo qual è la soluzione migliore e la prospettiva migliore per tutti noi - dice Toti - Quello che ho teso sottolineare quando mi hanno chiesto di commentare il tema del terzo mandato è che vi è un po’ di approssimazione in questo dibattito. La situazione tra le regioni è molto diversa: vi sono regioni che hanno recepito il divieto di terzo mandato nello statuto e nella legge elettorale, vi sono regioni come la nostra che hanno cambiato nella scorsa legislatura la legge elettorale senza recepirlo. È ancora discusso se questo sia un tema di competenza nazionale o regionale. Sicuramente la Liguria è esclusa da questo dibattito, se vi sarà o no una terza amministrazione Toti lo decideranno gli alleati, Toti medesimo e soprattutto gli elettori ma non vi è alcuna preclusione di carattere normativo”.

Ma, tornando alle elezioni Amministrative di Sanremo, c’è chi ne è sicuro. La futura decisione di Toti se presentarsi anche alle prossime Regionali, potrebbe influire sulle scelte del centrodestra nella città dei fiori. Secondo i ben informati tutti vogliono prendersi qualche giorno di pausa. Dopo i congressi provinciali e i contatti ravvicinati tra i partiti, ci si vuole prendere un momento di ‘respiro’ in corrispondenza delle feste.

E, a gennaio, si dovrebbe ripartire con le decisioni finali prima della ‘volata’ verso le elezioni di giugno. E’ forse previsto un incontro tra il Senatore Gianni Berrino e Gianni Rolando che, proprio attraverso il nostro giornale aveva annunciato la volontà di candidarsi comunque a sindaco, a prescindere dalle decisioni del centrodestra ma, subito dopo, si rinvierà il tutto al 2024. Uno scenario politico di attesa, quindi, anche per eventuali candidati outsider che, come ogni tornata elettorale che si rispetti, si proporranno sulla scena matuziana.