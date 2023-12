Pista ciclopedonale a sbalzo a Ventimiglia, Scullino: "E' finita l'opera pubblica voluta e progettata dalla nostra amministrazione" (Foto)

"Il bellissimo chilometro di Belvedere ciclopedonale sul mare è finito". Lo annuncia l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"I miei complimenti vanno al commissario De Lucia che non ha bloccato il nostro progetto e ha avviato il cantiere, all’ufficio tecnico per l’impegno, all’azienda Silvano che ha lavorato con attenzione e professionalità rispettando i tempi di esecuzione, alla direzione dei lavori e ai progettisti" - dice Scullino - "Bravi a tutti per la riuscita dell'opera pubblica voluta, progettata e concretizzata dalla nostra amministrazione".

"Mi auguro che a breve possano iniziare anche i lavori di costruzione del nuovo centro sociale di via Veneto, anch’esso bellissimo" - afferma Scullino - "La società che si è aggiudicata la realizzazione è pronta per firmare il contratto e, quindi, si può partire. Sarà anch’essa una fantastica realizzazione voluta, progettata e concretizzata sempre dalla nostra amministrazione. Un riconoscimento dovuto ai nostri concittadini del terzo tempo".