Vallecrosia, problematiche educative: a San Rocco incontro con il dottor Roberto Ravera (Foto e video)

"E' stata un'occasione per discutere e condividere con i tanti genitori presenti tutte le problematiche educative che vi sono nel nostro mondo. E' necessario che i genitori promuovano nei giovani l'idea della complessità di questo mondo, guardare più in alto. E' importante insegnare l'altruismo, la condivisione e la comprensione degli altri perché sono le basi fondamentali su cui si basa l'educazione per promuovere i cittadini del futuro" - ha detto il dottor Roberto Ravera parlando dell'incontro che si è svolto ieri nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Vallecrosia.

Ravera, presidente di FHM Italia Onlus e primario della Struttura Complessa di Psicologia dell'Asl1 Imperiese, ha, infatti, incontrato molti genitori nel teatro della chiesa di don Rito Alvarez. "L'incontro, che è partito dalla mia esperienza in Africa, è stato molto interessante. Ho raccontato quello che ho fatto in Sierra Leone come primario dell'Asl1 relativamente alla ricerca sui giovani. Lì mi occupo della parte più fragile della popolazione, come i bambini e gli adolescenti, e di salute mentale" - ha affermato il dottor Ravera che insegna Etnopsicologia Clinica all’Università IUS di Torino ed è visiting professor all'University of Assam (India) - "C'è stato un grande interesse da parte di tutti i genitori presenti. Vi è un forte desiderio di promuovere uno stile di vita sano, soprattutto per i giovani".

"Tornerò a Vallecrosia" - ha svelato Ravera - "Ho un legame fortissimo con don Rito Alvarez con il quale condivido le esperienze: lui in Colombia, io in Africa".