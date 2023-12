Carpasio: grande successo nell'ultimo fine settimana per la 'Mostra dei Presepi'

Molti visitatori, nell’ultimo fine settimana per la mostra dei Presepi a Carpasio. Una giornata da incorniciare per l'altissimo numero dei partecipanti e per l'organizzazione impeccabile dell'evento.

Il ‘Museo della Lavanda’, le bancarelle, i commercianti gli artisti, gli artigiani hanno lavorato tutti assieme regalando ai grandi e ai più piccini una giornata particolare.

“Grazie alle forze dell'ordine, ai militi della Croce Verde di Arma di Taggia e a tutti i cittadini – dice il vice Sindaco Valerio Verda - che hanno dimostrato un forte spirito di coesione e che a nome mio e dell'Amministrazione Comunale vorrei ringraziare”.