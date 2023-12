Camporosso, visita guidata alla scoperta della storia e dei siti del paese (Foto)

Tradizione e storia al centro dell'evento organizzato ieri a Camporosso nell'ambito del progetto Terre del Rossese. Un tour guidato alla scoperta dei siti principali del paese ha affascinato ed entusiasmato i partecipanti.

"Abbiamo organizzato una visita guidata del paese" - commenta l'assessore di Camporosso Cristiana Celi - "Una guida turistica ufficiale ha mostrato ai presenti diversi siti del paese. Ai partecipati, alla conclusione del tour, abbiamo anche regalato dei sacchettini di biscotti tipici di Camporosso, per i quali stiamo ultimando il processo per avere la Deco, che per l'occasione sono stati gentilmente offerti dalla panificio Lia di Camporosso. L'amministrazione comunale ringrazia Marco Lia per l'apprezzato gesto e per continuare a mantenere la tradizione di questo tipico dolce di Camporosso. Da gennaio Lia ha, infatti, deciso di mettere in produzione per la vendita al dettaglio i biscotti tipici di Camporosso che al momento fa solo su ordinazione e che non si trovano altrove".

Terre del Rossese è un progetto pluriennale che ha la finalità di raggruppare le cinque terre rurali di Dolceacqua, Soldano, San Biagio della Cima, Camporosso e Perinaldo sotto un unico marchio che le identifica, comunicandole come luoghi di riconnessione con la natura e con le dinamiche che hanno consentito all’essere umano di vivere per secoli in posti come questi.