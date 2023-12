Un uomo di 60 anni è stato trovato senza vita, questa sera in frazione Poggio a Sanremo. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un ambulanza e i Vigili del Fuoco.

I pompieri hanno aperto la porta dell’appartamento dove viveva l’uomo, consentendo l’ingresso dei medici che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constare il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali.