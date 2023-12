Ventimiglia, all'Istituto Fermi al via la didattica esperienziale

L’ordinamento dei nuovi istituti professionali prevede una definizione degli obiettivi di apprendimento basata su competenze, ciascuna delle quali è sviluppata in riferimento ad almeno due assi culturali, che permettono la formazione di una figura professionale consapevole e formata alle competenze generali di cittadinanza, in grado di coniugare gli aspetti tecnico-professionali con la cultura del Cittadino Europeo.

L’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia ha recepito le istanze innovative della normativa nazionale ed europea utilizzando una metodologia di apprendimento di tipo induttivo, organizzata per unità di apprendimento, che implementa l’attivazione di strumenti culturali ed esperienziali quali nuovi laboratori di Informatica, laboratori di Metodologia, laboratori di Fisica, di Fisica Ottica, di Chimica, che permettono allo studente di costruire con responsabilità e autonomia il proprio progetto personale e professionale.

All’interno dell’indirizzo di studi 'Servizi per la sanità e l'assistenza sociale', che già da cinque anni ha preso il via con successo presso l’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia, avranno inizio a breve i laboratori, parte integrante e imprescindibile di questo corso di studi che vede in atto una didattica rinnovata.

Gli studenti infatti diventano protagonisti poiché sono chiamati a mettersi in gioco personalmente sia con le attività di laboratorio sia con un percorso di competenze trasversali e di orientamento. Gli obiettivi sono quelli di imparare a lavorare e imparare lavorando. Questa metodologia permette di raggiungere competenze teorico pratiche sia aprendo prospettive lavorative sia offrendo solide basi per proseguire gli studi universitari.