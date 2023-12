Sanremo: nel mese di gennaio tre appuntamenti con l'Open day dell'Istituto 'Ruffini-Aicardi'

Anche all’Istituto ‘Ruffini-Aicardi’ di Sanremo appuntamento con gli ‘Open day’ per l’indirizzo ‘Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane’.

Sabato 13 gennaio dalle 15 alle 18, domenica 21 dalle 9 alle 12 e sabato 27 dalle 15 alle 18, sono previsti appuntamenti di orientamento scolastico rivolti alle famiglie degli alunni di terza media per visitare l’Istituto e tutte le sue componenti: scuola, convitto, mensa, azienda, laboratori, palestra. Saranno anche spiegati i corsi di studio, le attività ed i servizi connessi.

Insegnanti e istitutori saranno a disposizione degli interessati per effettuare una visita guidata dell’Istituto. Il percorso di studi prevede un biennio in cui si apprendono i saperi fondamentali per la crescita culturale e personale, in ambito linguistico, storico-sociale e matematico, arricchendosi di un bagaglio tecnico-scientifico derivante dallo studio in scienze biologiche e naturali, ecologia, botanica e pedologia con importanti esperienze in laboratorio ed in azienda, dove le mani esperte degli insegnanti tecnico-pratici aiuteranno gli studenti nell’esecuzione delle attività.

Nel successivo triennio lo studente svolgerà molteplici attività pratiche, umane ed imprenditoriali derivanti da insegnamenti specifici che abbracciano l’agronomia, con particolare riguardo all’agricoltura sostenibile e biologica, la valorizzazione dei prodotti agricoli e del territorio, le migliori tecniche di coltivazione e di indagine ambientale, l’economia agraria, la trasformazione e il marketing dei prodotti agroalimentari.

Molte sono le attività di alternanza scuola-lavoro, all’interno dell’orto e del frutteto biologico dell’Istituto, in giardini pubblici e parchi storici, in aziende moderne ed efficienti in Italia e all’estero.