Vallecrosia, Fazzari: ”Con l'inizio del nuovo anno partono le ecoisole informatizzate”

“La mia delega all’ambiente dal 2018, mi ha direttamente investito sui problemi ecologici e di difesa ambientale derivanti dai rifiuti, che rendono sempre più difficile il riciclaggio e smaltimento degli stessi e la strada più efficace, resta ancora alla base la raccolta differenziata - spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Vallecrosia Fazzari, che prosegue: ”Un sistema di smistamento dei rifiuti alla base della catena di raccolta, che prevede come principio la differenziazione del rifiuto da parte dei cittadini in base alla natura del singolo elemento o delle sue parti costitutive. Per tale motivo per Vallecrosia abbiamo pensato per le utenze domestiche, un sistema di raccolta moderno, più decoroso e uniforme, attraverso 26 ecoisole informatizzate di ultima generazione, dislocate sul territorio.



Le prime 11 già presenti sul territorio, in attesa ancora di essere messe in funzione, derivano dal progetto comprensoriale della raccolta rifiuti, nei primi mesi del prossimo anno arriveranno altre 15 acquistate attraverso i fondi del PNRR, un milione di Euro di attrezzature che abbiamo ottenuto per Vallecrosia.



Come anzidetto, sono macchinari di ultima generazione che possono fare contemporaneamente la raccolta di 5 tipologie di rifiuto, indifferenziato, umido, carta, plastica e vetro. I vantaggi di queste nuove attrezzature tecnologie permetteranno attraverso i sacchetti di conferimento, tutti uniformati e dotati di un qr code che riporteranno diverse informazioni tecniche e funzionali:



- Innanzitutto l’identità dell’utente

- Il tipo di rifiuto

- l’apertura dell’apposita bocchetta di conferimento attraverso un unico lettore ottico elettronico.



Le ecoisole hanno inoltre un sofisticato software, che segnalano preventivamente agli addetti ai lavori il riempimento dei singoli mastelli; permette una zonizzazione degli utenti, ovvero, si stabilisce gli utenti che possono utilizzare la singola ecoisola; la trasmissione in tempo reale di informazione tecniche dei volumi di raccolta e per tipo di rifiuto.



E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale dare inizio alla raccolta con il sistema delle eco-isole informatizzate in due fasi distinte:

- la prima fase, con l’inizio del nuovo anno, riguarderà la parte alta del territorio comunale di Vallecrosia che indicativamente va dalla Via provinciale altezza scuole Andrea Doria compreso il quartiere Garibbe, sino al confine di San Biagio della Cima, impiegando n. 7 eco-isole informatizzate;

- la seconda fase prevista entro il primo trimestre del nuovo anno, interesserà la restante parte del territorio, che comprenderà la sistemazione di n. 15 eco-isole messe a disposizione dal finanziamento PNRR, che si andranno a sommare alle n. 4 eco-isole restanti dal progetto comprensoriale già presenti sul territorio.



Nel frattempo si stanno completando le opere edili necessarie ad ospitare le nuove eco-isole informatizzate e l’iter per la realizzazione degli allacci elettrici alla rete pubblica.



Al termine dei lavori di installazione di quelle pertinenti al primo step, verranno prima collaudate al fine di renderle operative e solo successivamente, sarà avviata una campagna informativa relativa alla modalità e al funzionamento delle apparecchiature, attraverso opuscoli recapitati direttamente a casa, un tutorial disponibile sul sito del Comune e condiviso sui social cittadini, due incontri informativi in assemblea pubblica e tre giornate dedicate alla distribuzione del primo kit di sacchetti solo per le utenze domestiche che conferiranno presso le eco-isole informatizzate.



Per tutti coloro che non avranno modo di ritirare il kit, potranno rivolgersi presso i due point permanenti in Ventimiglia e Bordighera, della ditta Teknoservice appaltatrice del servizio comprensoriale dei rifiuti.



Tutte le ecoisole saranno vigilate attraverso un fitto sistema di videosorveglianza che comprenderà la nuova installazione di nr. 104 videocamere e un drone, integrate al sistema di videosorveglianza cittadina”.



Precisa l’assessore FazzarI: “Attraverso il finanziamento PNRR la città beneficerà oltre all’integrazione della videosorveglianza cittadina, nr. 110 cestini trittici per la raccolta tre tipologie di rifiuto più il posacenere, nr. 10 ecoisole da spiaggia e due stazioni di servizio, che avranno la raccolta delle bottiglie di plastica, distributore di acqua depurata e distributore dei sacchetti per la raccolta differenziata. Sono molto fiducioso che Vallecrosia farà sicuramente un salto di qualità per le future percentuali di raccolta differenziata, ma soprattutto l’abbattimento dei volume di smaltimento, fino ad oggi ancora al di sopra delle stime rispetto al numero di residenti. Un risparmio che ci permetterà, meno spese per i contribuenti e più investimenti per il decoro della nostra città”.