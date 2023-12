Concerto Coro Polifonico Città di Ventimiglia presso le scuole St. Agnes di Menton

Giovedì 7 dicembre scorso il coro cittadino in formazione ridotta è stato invitato in Francia presso le scuole di St. Agnes Mentone per offrire alle numerose scolaresche un breve concerto di canti natalizi, specie francesi. Oltre centocinquanta alunni coni loro insegnanti hanno applaudito a lungo i cantori accompagnati al pianoforte dal M. Dario Amoroso. Ai complimenti e ringraziamenti della direttrice dell’istituto prof. essa Veronique Blanc, ha fatto seguito un cordiale convito-aperitivo.